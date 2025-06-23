Policías de Lleida y Alcarràs incian patrullajes conjuntos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las policías locales de Lleida y Alcarràs han comenzado este mes una colaboración para reforzar la prevención de actos delictivos en ambos municipios. Esta iniciativa busca mejorar la coordinación operativa y la eficiencia en las respuestas ante incidentes de seguridad que afectan a las dos localidades, con estrategias conjuntas que beneficien a la ciudadanía.

Entre las principales acciones que se irán implementando destaca la colaboración a través del sistema de control de cámaras lectoras de matrículas. Este mecanismo permitirá la detección y seguimiento de vehículos identificados en actos delictivos que se desplacen entre ambos términos municipales, con especial atención a los caminos de l’Horta de Lleida que limitan con Alcarràs. Además, el sistema se complementará con controles conjuntos de ambos cuerpos policiales en los límites de las dos poblaciones.

Esta práctica colaborativa no se había desarrollado hasta ahora en el entorno de Lleida debido a las particularidades geográficas y demográficas de la zona, que determinan la existencia o no de cuerpos de policía local en los municipios cercanos. La iniciativa representa un importante avance en materia de seguridad compartida entre Lleida y Alcarràs.

Esta colaboración permitirá mejorar la protección y la calidad de vida de los ciudadanos, facilitando una respuesta más rápida y efectiva ante situaciones de emergencia o que requieran la intervención policial, afirmó la Paeria.

Otras localidades como Lleida ciudad o Balaguer también llevan a cabo patrullajes conjuntos entre agentes de los Mossos d’Esquadra y las policías locales. En Balaguer el despliegue intensivo de Mossos y Guardia Urbana entre los meses de febrero y abril en el centro histórico de la capital de la Noguera, y tras más de 400 horas de patrullaje, contribuyó a una significativa disminución de incidencias en la zona. También otros dispositivos de colaboración entre policías como el plan Kanpai contra la multirreincidencia que ya se ha hecho en Lleida, Tàrrega y La Seu.