Siete empresas optan a diseñar la nueva red del bus urbano

El ayuntamiento ha recibido ofertas de siete empresas que optan al contrato para redactar el nuevo proyecto de prestación del servicio de transporte urbano colectivo de viajeros (autobuses), así como los pliegos técnicos y sus estudios de demanda, viabilidad y costes. La actual concesión a Moventis (Autobusos de Lleida) finaliza el próximo diciembre, por lo que “habrá que establecer las bases para licitar una nueva concesión o la fórmula alternativa que se acuerde”, indica la Paeria. Hace referencia a una “fórmula alternativa” a una nueva concesión, por lo que de momento no rechaza municipalizar el servicio, como reclaman los grupos municipales de ERC y el Comú. “Durante los años de ejecución del contrato actual se han ido produciendo solapamientos de líneas y tráficos compartidos con otros servicios públicos, por lo que la configuración actual del servicio precisa que se elabore una propuesta de ordenación, racionalización y modernización”, añade el consistorio. La licitación cuenta con un presupuesto de 116.363 euros (IVA añadido), y el consistorio ha requerido “documentación que falta” a cuatro de las siete firmas candidatas.

Por otra parte, la Generalitat ha requerido más documentación a 4 de las 29 empresas que se han ofertado para construir su nueva sede central de Lleida en el solar de Magisterio.