Denuncian que una calle de Llívia lleva siete años sin árboles

Vecinos de Llívia denuncian que “nos cortaron los árboles de la calle Orenetes hace más de siete años y estamos sin sombra”. Lamentan que “ya son demasiados años” y que “hablan de que plantarán cientos de árboles en la ciudad, pero, ¿no sobran 12 para esta calle?”, cuestionan. A través de un trabajo de campo llevado a cabo entre 2022 y 2023, la asociación Escocells Lleida registró que en las calles de la ciudad faltaban más de 2.800 árboles.