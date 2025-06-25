SEGRE

Denuncian que una calle de Llívia lleva siete años sin árboles

Alcorque vacío en la calle de les Orenetes, en Llívia.

Vecinos de Llívia denuncian que “nos cortaron los árboles de la calle Orenetes hace más de siete años y estamos sin sombra”. Lamentan que “ya son demasiados años” y que “hablan de que plantarán cientos de árboles en la ciudad, pero, ¿no sobran 12 para esta calle?”, cuestionan. A través de un trabajo de campo llevado a cabo entre 2022 y 2023, la asociación Escocells Lleida registró que en las calles de la ciudad faltaban más de 2.800 árboles.

