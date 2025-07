Le piden 12 años de cárcel por forzar sexualmente a una chica de 16

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicitó ayer una condena de doce años de prisión y diez de libertad vigilada para un joven acusado de forzar sexualmente a una amiga en octubre de 2022 en un juicio que se celebró en la Audiencia de Lleida. La denunciante, que entonces tenía 16 años y residía en un CRAE (Centre Residencial d'Acción Educativa), ratificó la denuncia que hizo en su momento ante los Mossos d’Esquadra y afirmó que el acusado le hizo tocamientos y llegó a introducirle los dedos en la vagina en contra de su voluntad, que le dijo que parara, que lo empujó y que este le rompió el móvil. En cambio, el procesado afirmó que la relación fue consentida y que los daños en el móvil se produjeron porque se le cayó a ella al suelo. La defensa solicitó la absolución mientras que la acusación particular hizo la misma petición que el Ministerio Público.

La supuesta agresión se produjo la tarde del 1 de octubre de 2022 después de que el acusado recogiera con su coche a la denunciante y, después de ir a una barbería, fueron a un polígono. El joven explicó que “tenía que poner gasolina porque iba en reserva. Después aparcamos en una zona cercana y allí ella empezó a besarme y a tocarme e hizo que la tocara pero siempre con su consentimiento y sin ningún tipo de violencia”. En cambio, la chica, que declaró protegida por una mampara, relató que “me agarró, me hizo chupetones y algún mordisco en los pechos, me bajó los pantalones y me metió los dedos. Me dolía, yo le empujaba hacia atrás y le dije que parase. Me quedé en shock”. Posteriormente, relató que le cogió el móvil y se lo rompió. Entonces, afirmó que le pidió que la llevara de vuelta al CRAE. Una vez allí, explicó a una compañera que su amigo la había forzado, por lo que alertaron los educadores, que afirmaron que la joven estaba muy nerviosa, les mostró las marcas en los pechos y activaron los protocolos. Por su parte, un psicólogo del departamento de Justicia dijo que el relato de la denunciante era “creíble”, “compatible con una situación vivida” y que no habían detectado “fabulación o intenciones secundarias” como el de hacer daño el acusado. También afirmaron que tiene un perfil vulnerable.

La Fiscalía le acusa de un delito de agresión sexual y, además de la pena de cárcel, solicita que indemnice a la víctima con 15.000 euros.