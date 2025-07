Acusan a un hombre de 53 años de violar y grabar a una joven de 16

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicitó ayer una condena de 18 años de prisión para un hombre que fue juzgado en la Audiencia acusado de agredir sexualmente y grabar a una joven de 16 años, que era la hija de un amigo. Los hechos habrían ocurrido en el verano de 2023 cuando él tenía 53 años. Es decir, se llevaban 37. El Ministerio Público le acusa de un delito continuado de agresión sexual, por el que solicita 15 años de cárcel y 10 de libertad vigilada, y un delito de elaboración de pornografía infantil (tres años) y que indemnice a la víctima con 15.000 euros. La defensa solicitó la absolución.

El tribunal deberá decidir ahora si las relaciones fueron consentidas —cabe recordar que la edad de consentimiento sexual en España es de 16 años— y si las grabaciones tuvieron un fin pornográfico. Acusado y denunciante ofrecieron versiones totalmente opuestas. El acusado, que declaró primero, afirmó que iniciaron una relación sentimental. “Sabía que tenía 17 años pero la edad son solo números”, afirmó. Sobre las grabaciones, explicó que lo hizo para “protegerse”, ya que, según mantuvo, la familia de la chica la obligaba a prostituirse para chantajear a hombres bajo la amenaza de denunciarles por violación. En cambio, la joven relató que conocía al acusado desde pequeña y que iba a su casa para limpiar. “No iba a tener una relación con él. Yo le decía que no, pero acabé accediendo por miedo. Me grabó sin mi consentimiento y me amenazó”. Entre otros, explicó dos episodios. Una en el domicilio, tras beber alcohol, y en otra ocasión cuando fue a buscarla al trabajo, se la llevó a un descampado y la amenazó con un cuchillo. El padre y la madrastra de la joven dijeron que les confesó que el hombre la estaba forzando y le tenía miedo.

Por su parte, los Mossos d’Esquadra hallaron tres vídeos sexuales de ambos en dispositivos de él “en las que se veía como el hombre tapaba la cámara”, si bien no pudieron determinar si la chica estaba siendo forzada. Por su parte, una psicóloga de Justicia afirmó que la joven tiene un perfil de “bajo autoestima y vulnerable”, que era una “relación asimétrica” por la diferencia de edad y que hay indicadores de haber vivido una “experiencia traumática”.