La lluvia provoca un nuevo desprendimiento en uno de los arcos de acceso a la Seu Vella de Lleida

| lleida ❘ El conjunto monumental de la Seu Vella sufrió ayer un nuevo desprendimiento de su complejo enmurallado al soltarse varias piedras del puerta de Sant Andreu, el principal acceso al Turó para las personas queacceden desde el ascensor del Canyeret. Un hecho del cual informó ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, que detalló que el incidente ocurrió durante la madrugada del domingo al lunes y que ya están trabajando en la reparación.

Detalló que las piedras desprendidas carecen de valor patrimonial ya que se trata de una construcción “que se habilitó en los años cincuenta”. También dijo que la causa de este desprendimiento fueron las intensas lluvias que asolaron la ciudad el pasado sábado.

El director del Consorci del Turó de la Seu Vella, Joan Baigol, remarcó que la estructura del arco medieval no ha quedado dañada por el desprendimiento y subrayó que no volverán a colocar los bloques de piedra caídos en su lugar ni se repondrán por otros al ser estos elementos un “añadido”, no parte de la puerta original. Así, solo sanearán la zona y repondrán el mortero.

Asimismo, reforzarán el anclaje de las piedras añadidas en el otro lado de la arcada, iguales a las que han caído, para evitar que también puedan desplomarse. Explicó que el agua filtrada tras los bloques durante el tiempo ha propiciado que con las últimas lluvias del sábado se acabaran desprendiendo.

El último desprendimiento importante en el complejo del Turó tuvo lugar a principios de año, cuando el muro de la Llengua de Serp, el baluarte que da a la calle Ronda Seu Vella y Sant Andreu, se derrumbó parcialmente por un abombamiento. Desde entonces se está trabajando en su reparación. Precisamente, esa misma zona fue acordonada hace dos años por la aparición de una grieta.

Varias obras en marcha en el Turó

El complejo enmurallado de la Seu Vella tiene varios proyectos en marcha para reforzar sus muros. Además de la reparación de la Llengua de Serp, se está ultimando la reforma del baluarte de Louvingy, mientras que en el baluarte del Rei los trabajos para recuperarlo se iniciaron en el 2024 pero llevan meses parados.