Salvador Giménez Valls, obispo emérito de Lleida: «Hay que respetar todas las creencias y formas de ser»

LLEIDA

¿Cómo se siente al despedirse de la diócesis, tras casi una década al frente?

El sentimiento más fuerte que tengo es de agradecimiento a todos. He conocido a mucha gente con quienes hemos formado amistad y me han prestado un bonito acompañamiento. Aparte, por supuesto, al Dios que me envió aquí hace unos diez años.

¿Cuál ha sido el mayor reto que ha afrontado durante su ministerio episcopal?

El mayor reto siempre es el que tenemos todos los cristianos. Que cada día más gente conozca la figura de Jesucristo y todo lo que él nos ha enseñado. Además, el obispo y el cura son también encargados de hacer posible este mensaje.

¿Y su mayor éxito como obispo?

Me gustó muchísimo, por ejemplo, lo que hicimos en la Seu Vella el pasado marzo, como parte del Jubileu. También recuerdo con mucha emoción la inauguración del órgano de la Catedral, fue un momento muy bonito. En general, me quedaría con todo... La vida es siempre muy llena y estoy muy agradecido.

¿Cómo se puede acercar la Iglesia a los jóvenes de hoy en día que se sienten más alejados de este mundo?

Yo creo que esto es algo que debemos buscar siempre y, para ello, lo mejor es transmitir el mensaje de Jesucristo de manera muy auténtica y transparente.

¿Qué papel debe asumir la Iglesia en una sociedad que es tan crítica con las instituciones religiosas?

Yo creo que siempre hemos sido denostados por un sector grande y muchas veces actuamos a la defensiva. Deberíamos reconocer un respeto por las diferentes creencias y formas de ser en este mundo democrático y occidental que vivimos, así como por la tradición católica que tenemos todos los españoles. La nuestra es una visión cristiana de la vida y es importante mantenerla.

Una de las cuestiones que marcaron su obispado fue el arte de Sijena. ¿Cuál es su valoración ahora que puede verlo con algo más de perspectiva?

Es algo agridulce. Por una parte, hoy lo siento con mucha tranquilidad, habiendo, entre comillas, perdido las obras de aquí. Por otra parte, recuerdo que fue muy duro, pues fue un proceso lento y reconozco que me afectó mucho el tener que ir a juicio. Pero bueno, lo tenemos todo pasado.