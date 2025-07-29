El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha informado sobre las acciones que se llevarán a cabo en la ciudad para que el barrio de Cappont quede fuera del riesgo de inundaciones. Según explicó, una revisión reciente del SITEbro alertó de la existencia de cuatro puntos críticos en la zona.

La operación más importante se realizará en uno de estos puntos y consistirá en la edificación del nuevo muro de Grenyana, que deberá proteger la primera entrada del río en la ciudad. Larrosa aseguró que Lleida cuenta con el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica para llevar a cabo esta actuación.

Los otros tres puntos críticos detectados por el SITEbro se encuentran en el cruce de la avenida Tortosa con la avenida del Segre, delante de la Paeria (donde se deberá consolidar la impermeabilización de la zona) y en la zona de la pasarela de los Camps Elisis, en el margen izquierdo del río.

El muro de contención, al lado de la presa de la Mitjana, cortará el paso a la primera entrada del río Segre

"Estamos a punto de adjudicar la redacción del proyecto del muro, que deberá contar con el aval de Madrid y de la CHE", afirmó Larrosa. Además, indicó que se está preparando la licitación para afrontar los otros puntos, que son proyectos menores pero necesarios.

El alcalde se mostró confiado en que estas actuaciones, que prevé sencillas, den solución al hecho histórico de que el barrio de Cappont sea inundable y permitan que la zona alcance, de una vez por todas, una normalidad absoluta.