El PP afirma tener 70 juntas locales en Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El PP de Lleida celebró esta semana en Alpicat su Junta Directiva Provincial, para hacer balance de su presencia en la provincia de cara a las elecciones municipales del 2027. Un encuentro al que asistieron unas 60 personas, entre ellas el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y el de Lleida, Xavier Palau, y en el que se informó que el partido ha renovado 70 juntas locales en toda la provincia, una cifra que no se registraba desde hace más de 15 años. Al respecto, Fernández destacó la importancia de “electoralizar” la organización y consolidar un proyecto que combine sus propuestas a nivel municipal y nacional. Por su parte, Palau remarcó que su máxima prioridad es lograr la alcaldía de Lleida dentro de dos años y aseguró que su formación “es el partido con más implantación territorial y el referente del centroderecha en la provincia”.