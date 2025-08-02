Desestimada una demanda contra el delegado de USPAC en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Lleida ha desestimado de manera definitiva la demanda interpuesta por el sindicato SAP-FEPOL (UGT) contra el delegado del sindicato independiente de mossos d'esquadra USPAC en Lleida, Josep Miquel Milagros, por una supuesta intromisión ilegítima en el honor de su representante en la demarcación. La demanda, según comunicó ayer USPAC, pretendía que Milagros fuera condenado a indemnizar a SAP-FEPOL con 6.000 euros y a pedir disculpas públicas por haber manifestado que “el SAP es el sindicato de la UGT en mossos”, “es el sindicato del Govern de turno con el que está con connivencia”, y que “sus delegados son unos vividores, como el de Lleida, que lleva más de 22 años sin ponerse el puto uniforme, al igual que en otros lugares de Catalunya”.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial, ya firme, estas expresiones no atentan contra la dignidad de nadie, están amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión y, además, no se ha acreditado que fueran falsas. Sin embargo, condena al pago de las costas judiciales en ambas instancias.

USPAC señala el carácter “espurio” e “intimidatorio” de la demanda interpuesta contra su delegado en Lleida y que “solo buscaba silenciar la crítica sindical legítima y judicializar en debate interno, desviando los recursos que deberían destinarse a defender los compañeros”, afirmó en un comunicado. “No permitiremos que los tribunales se utilicen para reprimir la libertad de expresión ni perseguir a los delegados que denuncian el conformismo y la sumisión sindical”, añadió. Además, el sindicato recordó que una “acción sindical firme, transparente e independiente es el único camino para defender los derechos de los mossos d’esquadra”.