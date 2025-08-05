Plan para eliminar las palomas que dañan el interior de la iglesia y el Castell de Gardeny

El ayuntamiento ha encargado un plan para acabar con las palomas que habitan en el interior de la iglesia y el castillo del Turó de Gardeny, ya que sus heces deterioran el estado de los edificios y de sus elementos patrimoniales, además de generar problemas de salubridad. Así consta en el proyecto que desde ayer está publicado en el tablón de anuncions del ayuntamiento, que está valorado en 46.796,65 euros, IVA incluido, y que tendrá una duración de dos meses una vez acabe su tramitación. Concretamente, el proyecto consistirá en instalar jaulas y pinchos antiaves en las oberturas y agujeros de las fachadas del castillo y la iglesia y en retirar los excrementos de palomas que hay acumulados en “zonas inaccesibles” como las cornisas, los alféizares de las ventanas y agujeros o en la escalera de caracol del templo.

Según se detalla en el plan del proyecto, actualmente tanto la iglesia como el castillo tienen aperturas tapadas o con cristales para evitar la entrada de aves. Sin embargo “en el interior de los dos edificios hay palomas que teóricamente acceden por las puertas y que incluso ya tendrían algun nido en puntos inaccesibles del interior de las fachadas”. Un hecho que genera “insalubridad en los espacios” y que afecta “también negativamente a los elementos constructivos, principalmente a las fachadas interiores dado su alto grado de agresividad respecto estas”. En el exterior del castillo también se han detectado acumulaciones de heces en los ventanales de la fachada oeste. Los excrementos de palomas pueden generar corrosión o degradación en varios elementos, como la piedra o la madera. El proyecto también prevé sustituir un cristal roto de la construcción que da acceso a la parte superior del castillo y limpiar los otros. Tanto la fortaleza como la iglesia, de estilo románico, los construyó la orden del Temple en el siglo XII.