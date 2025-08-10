Atendidas 718 mujeres por violencia machista en seis meses en Lleida

Los Mossos d'Esquadra atendieron en el primer semestre de este año a un total de 718 mujeres víctimas de violencia machista en las comarcas leridanas. Según los últimos datos publicados por la Policía catalana, esta cifra ha aumentado un 4% respecto al mismo periodo del año pasado. Asimismo, se registraron 660 denuncias entre enero y junio, de las que un centenar fueron por malos tratos en el ámbito familiar. Según estos registros, las denuncias volvieron a repuntar en el primer semestre, tras varios periodos de ligeros descensos, con un aumento del 2,32% respecto a los primeros seis meses de 2024.

Por tipo de violencia, los Mossos atendieron a 592 víctimas que denunciaron sufrir violencia en el ámbito de la pareja en las regiones polciales de Ponent y del Pirineo. Son 15 más que en el primer semestre del año pasado. También aumentaron los detenidos, con un total de 241, una veintena más, y las víctimas atendidas, con 592 mujeres, cerca de un 2% más.

También aumentaron las denuncias en el ámbito de la violencia familiar. Los Mossos tuvieron conocimiento de un centenar de casos, diez más que el mismo periodo del pasado ejercicio. De los 35 detenidos, cinco eran menores de edad. Asimismo, se atendieron a más víctimas, hasta un total de 126, con un incremento del 14,5%.

En lo que va de año, el teléfono de atención de la Generalitat para víctimas de violencia machista (900 900 120) ha registrado 163 llamdas desde las comarcas leridanas. En el teléfono 016, del ministerio de Igualdad, han sido 164 llamadas.