Más quejas por hedor en el hospital veterinario de la UdL en Torrelameu

El personal del hospital veterinario de la Universitat de Lleida (UdL), ubicado en Torrelameu, denuncia que continúa soportando un hedor químico, pese a que el vicerectorado de Infraestructuras ya detectó a finales del año pasado su procedencia e instaló un sistema de ventilación. A este edificio también acuden durante el curso los estudiantes del doble grado de Veterinaria y Producción Animal a hacer prácticas de cirugía y diagnóstico por la imagen.

Fuentes del comité de empresa explicaron que la plantilla incluso acaba su jornada con la ropa impregnada del mal olor. Señalaron que ya manifestaron su malestar por esta cuestión en un consejo de gobierno, que en septiembre volverán a reclamar una solución y que no descartan presentar una denuncia ante la Inspección del Trabajo.

El vicerrector de Infraestructuras, Narciso Pastor, aseguró que desde que sustituyeron las turbinas defectuosas que causaban el hedor “se ventila todo edificio permanentemente las veinticuatro horas los siete días de la semana”, de manera mecánica. Asimismo, afirmó que van efectuando analíticas periódicas. Todas evidencian que la carga química está muy por debajo de los niveles que pueden resultar tóxicos y tampoco rebasan el límite de confort, afirma.

No obstante, Pastor argumentó que “la inercia que trae el edificio desde el principio hace que todavía se note el mal olor, afortunadamente con niveles de la carga química muy bajos, pero que siguen molestando”. Insistió en que la única solución es seguir “ventilando de manera intensa hasta que desaparezcan todos los elementos que resulten molestos”.