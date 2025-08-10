Ordeig anuncia que la bonificación del 95% del impuesto de sucesiones para los payeses estará aprobada en septiembre

El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, durante una entrevista en la sede del departamento en LleidaAlba Mor / ACN

El consejero de Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Òscar Ordeig, ha avanzado en una entrevista con la ACN que la bonificación del 95% del impuesto de sucesiones en transmisiones de explotaciones agrarias estará aprobada en septiembre. Esta era una de las principales demandas del sector incluida en el acuerdo de Cervera del febrero pasado con el Gremi de la Pagesia, que permitió frenar las movilizaciones previstas un año después del 6-F.

Según Ordeig, 8 de los 17 puntos pactados ya están “cumplidos” y el resto se resolverán progresivamente antes de acabar el año, excepto el relativo al impuesto de hidrocarburos, que ha calificado “jurídicamente inviable”. Ordeig ha reconocido que en algunos ámbitos “se ha quedado corto” y que simplificar una administración “burocratizada durante décadas” no se puede hacer “en dos días”, por eso apuesta por “pedagogía” y para transmitir a que “no todo lo que pasa en el mundo depende del Gobierno”.

En paralelo, ha detallado que en septiembre también se publicarán las ayudas para protectores de cultivos. Con respecto a infraestructuras, ha señalado que las obras del pantano de los Guiamets finalizarán en otoño y que ya está redactado el proyecto para conectar el Garrigues Sur con el pantano de Margalef.

Medidas contra la plaga de conejos

Ordeig ha anunciado que en septiembre se pondrá en marcha una nueva línea de ayudas para adquirir visores nocturnos y contratar empresas para el control poblacional. Los Agentes Rurales dispondrán de más vehículos ‘pick-up’ y se multiplicarán por tres los cursos de caza nocturna. Sin embargo, ha advertido que “sólo con capturas no es suficiente” y que hace falta una estrategia de contención.

Regadíos, redes antipiedra y canal de Urgell

Ordeig ha adelantado que en otoño se presentará un plan plurianual para ampliar las redes antipiedra, especialmente en Ponent, con el objetivo que el sector asegure el 85% de los cultivos. Sobre la modernización del canal de Urgell, ha pedido “unidad” entre instituciones, entidades y regantes para firmar el convenio en el 2025 e iniciar las obras en el 2026.

Ordeig ha insistido que, aunque no es responsabilidad directa del Gobierno que parte de la población se haya alejado de la agricultura, sí que lo es impulsar estrategias para reconectar a la sociedad con el campo catalán y sus productos.