Roban una piscina desmontable en una casa de una partida de Lleida tras vaciar 8.000 litros de agua

Una piscina desmontable. Este es el botín que se llevaron el sábado ladrones de una casa de la partida de Les Canals, en l’Horta de Lleida, según ha podido saber este periódico. Los delincuentes sustrajeron la piscina tras vaciar los 8.000 litros de agua que había dentro. Los afectados lo denunciaron ante los Mossos d’Esquadra y es la segunda vez que les ocurre, la otra fue en 2023. Los ladrones no acabaron aquí la noche, sino que robaron en otra finca cercana.

Los robos se produjeron el sábado por la noche. En una de las casas, los ladrones accedieron al interior tras serrar con una radial la verja de una de las ventanas. Se llevaron varios objetos. En la otra, vaciaron el agua de una piscina desmontable y se la llevaron. “Tiene cuatro metros y medio de largo, algo más de dos de ancho y más de 80 centímetros de altura, y deben caber entre 8.000 litros y 9.000 litros”, explicó ayer el vecino afectado, que añadió que “es la segunda vez que nos la roban. Nos pasó lo mismo en 2023 y esta era la piscina que habíamos comprado el año pasado y que tenemos para los niños”. En aquella ocasión, los ladrones también entraron dentro de la torre. Lo hicieron por el tejado. El sábado no accedieron al interior porque saltó la alarma. En cuanto al destino de la piscina, afirmó que “supongo que la utilizarán ellos (los ladrones) o la habrán revendido”. En este sentido, pidió más vigilancia.

La Urbana y los Mossos despliegan un dispositivo de vigilancia por l’Horta desde diciembre tras los asaltos y quema de varias casas. Hace un par de semanas, tras la detención del principal sospechoso —que fue puesto en libertad tras cuatro días en prisión, en una polémica decisión judicial-, Xavier Ribelles, jefe de los Mossos en el Segrià, dijo que “se ha traducido en una bajada considerable de los robos”. Por su parte, el alcalde, Fèlix Larrosa, dijo tras la junta de seguridad de la semana pasada que en l’Horta se han hecho 1.639 actuaciones relacionadas con la seguridad, 406 controles y se han practicado nueve detenciones, “lo que ha supuesto una reducción de 48% del número de delitos contra el patrimonio y más aún, los robos con fuerza (-62%) y en el interior de casas (-66%)”.