Estabilizado el espectacular incendio en una empresa de Lleida

Una veintena de dotaciones de los Bomberos trabajaron durante la tarde de este domingo para extinguir un incendio que quemó balas de cartón y papel apiladas en el recinto exterior de una empresa del polígono Camí dels Frares de Lleida. El fuego ha quedado estabilizado durante la noche, según los Bombers, que trabajan removiendo el material para enfriarlo.

El espacio afectado se sitúa junto a la N-240 y el fuego calcinó la vegetación de los márgenes de la carretera, obligando a cortar el tráfico en la zona.

Los Bomberos recibieron el aviso a las 16.16, y inicialmente se apuntó a la quema de neumáticos como la causa del fuego, pero una vez allí los efectivos pudieron comprobar que se trataba de papel y cartón compacto que se almacenaban en la parte exterior de una firma de reciclaje. Las llamas llegaron a los márgenes de la carretera N-240 y se decidió cortar el tráfico en los dos sentidos de la marcha durante parte de la tarde. No obstante, los efectivos pudieron contener las llamas para que no progresaran en dirección a edificaciones próximas. También se pidió a la compañía eléctrica a cargo de las torres de alta tensión y el cableado de la zona que desactivara la corriente eléctrica por precaución. El fuego provocó una gran humareda que fue visible desde kilómetros a la redonda. Los Bomberos explicaron que cuesta extinguir este tipo de incendio, ya que tienen que asegurarse de que no haya ninguna chispa que pueda reavivarlo. Al cierre de esta edición se seguía trabajando en su extinción, tras haberlo estabilizado.

Por otra parte, los Bomberos también sofocaron ayer incendios de vegetación cerca de la calle Castell Formós de Lleida y en Algerri.

El incendio forestal de Alins afecta a 8.000 metros cuadrados

El incendio forestal de Alins ha afectado, según datos provisionales de los Agentes Rurales, a unos 8.000 metros cuadrados. A lo largo del día de ayer, hasta nueve dotaciones terrestres y dos aéreas de los Bomberos trabajaron para evitar que se pudiera reavivar el fuego, que al cierre de esta edición se mantenía estabilizado.

Concretamente, efectivos del cuerpo hicieron tareas de inspección del perímetro y revisión de los puntos calientes y de las pequeñas humaredas en los dos flancos del incendio.

Las unidades terrestres trabajaron con herramientas manuales y los helicópteros descargaron agua en la zona afectada para evitar que aparecieran nuevos posibles focos.