Metrovacesa reactiva el proyecto de edificar las torres de la Llotja tras 4 años bloqueado

Trabajos previos en el solar, que luce totalmente ‘asilvestrado’ - Coincidiendo con el anuncio de la empresa Metrovacesa de su compromiso para reactivar la edificación de las torres de la Llotja, una máquina de gran tamaño ya ha comenzado trabajos previos en el solar. Parecen sondeos del terreno que, como se puede comprobar en la imagen, está totalmente ‘asilvestrado’, con hierbas muy crecidas debido al estado de abandono después de cuatro años de inactividad. - MAGDALENA ALTISENT

La empresa inmobiliaria Metrovacesa comunicó ayer a la Paeria su compromiso de reactivar el proyecto de construir dos grandes edificios de viviendas en el solar junto a la Llotja, bautizadas como las Torres del Cel. Esta iniciativa está paralizada desde 2019 y preveía levantar junto al palacio de congresos dos edificios de 21 plantas cada uno con capacidad para 98 viviendas. De hecho, ayer mismo una máquina efectuaba ya trabajos previos en ese solar de Pardinyes.

El alcalde, Fèlix Larrosa, y la concejala y presidenta del Centro de Negocios y Convenciones (CNC), Pilar Bosch, se reunieron ayer en el ayuntamiento con una representación de Metrovacesa, encabezada por su consejero delegado, Jorge Pérez de Leza; el delegado de la firma en Catalunya, Jesús Osorio; y el resto del equipo implicado en este proyecto. Durante el encuentro presentaron al alcalde el anteproyecto, que están ultimando y que prevén entregar próximamente al CNC para su validación, para poder ejecutar las obras.

El pasado mes de junio, el consejo de administración de este organismo que gestiona la Llotja aprobó por unanimidad instar al titular del terreno que cumpliera con la obligación de la edificación de los dos edificios o, de lo contrario, se iniciaría el procedimiento de reversión del solar. Metrovacesa respondió entonces que mantenía el propósito de retomar el proyecto y ayer certificó ante el alcalde que quiere materializarlo.

Tras la reunión, Larrosa agradeció “el trabajo que se está haciendo desde el Centro de Negocios y Convenciones para desbloquear un tema histórico”. “Si todo va bien, y confiemos en que los trámites puedan hacerse con celeridad, podremos avanzar en una nueva oferta habitacional en la ciudad”, señaló.

El terreno donde están previstas las torres fue vendido por el CNC a través de un concurso público en 2007 por 49,5 millones de euros a la promotora Cerbat y esa cantidad sirvió para financiar la construcción del edificio del palacio de congresos. Sin embargo, las obras de las torres nunca empezaron a causa de la crisis inmobiliaria de 2008. Años después, el BBVA adquirió el solar, solicitó la licencia de obras a la Paeria y vendió el terreno a Metrovacesa. Esta empresa comenzó los trabajos para levantar la primera torre en 2019, pero a los pocos meses quedaron paralizados, hasta ahora.