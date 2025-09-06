El Premi Ciutat de Lleida ‘renace’ después de 6 años

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Seis años después de su última celebración, el Premi Internacional Ciutat de Lleida 'renace' con su undécima edición. La Paeria lo recupera para “que el mundo reconozca a Lleida y Lleida reconozca al mundo”, afirmó ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, que presentó las bases junto a la edil Pilar Bosch. Con el objetivo de “dar visibilidad al talento local” y “promocionar la ciudad”, se premiará a una persona de Lleida o alrededores que haya contribuido a la proyección internacional de la ciudad, o bien a una institución, entidad, grupo de investigación, asociación o empresa. También se podrán presentar personas nacidas en Lleida que hayan iniciado sus estudios o su carrera profesional en la ciudad, y que posteriormente la hayan continuado de forma destacada en otros países. El plazo para presentarse acaba el 13 de octubre y solo habrá un ganador, que obtendrá una reproducción del Bronze d’Ascoli, aunque el jurado podrá decidir por unanimidad otro premiado ex aequo. La principal novedad de la edición es el jurado, que pasa de 6 a 8 miembros. Lo forman la periodista y corresponsal internacional Rosa Maria Calaf en la presidencia; Rafael Ferreruela, oftalmólogo y fundador de ILO Oftalmologia; Anna Vallés, presidenta Sorigué y de su Fundació; Elena de Carandini, presidenta de la Fundació Comunitària Raimat Lleida; y Marc Marzenit, CEO de Aulart, productor musical, ingeniero de audio y DJ. Repiten como miembros del jurado Delfí Robinat, presidente del Consell Social de la UdL; y Josep Clotet, exgerente del Parc Agrobiotech.