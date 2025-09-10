Asaltan en Lleida una pareja de octogenarios para robarles una cadena de oro de un tirón

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida investiga un asalto que sufrió la semana pasada una mujer de 79 años cuando paseaba con su marido, de 80, por la calle Canonge González de Lleida. Los asaltantes los abordaron por la espalda y, de un tirón, arrancaron la cadena de oro que llevaba la mujer.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 13.30 horas del martes 2 de septiembre. Los dos ladrones huyeron corriendo después de robar la joya.

Hasta el lugar acudió una patrulla de la Guardia Urbana y, posteriormente, la víctima fue a la comisaría para presentar la correspondiente denuncia.

Una hija de la mujer relata que “el asalto fue muy rápido e inesperado, y dejó mi madre en estado de choque y con una fuerte crisis de ansiedad”. También añade: “No es admisible que una pareja mayor, que simplemente pasea por la ciudad, se encuentre expuesta a una situación tan violenta”.

Por otra parte, vecinos de Cappont denunciaron ayer la agresión que sufrió un hombre de edad avanzada en la calle Doctor Trueta.