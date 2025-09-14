Miquel Molins, vicepresidente estatal de los veterinarios

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El leridano Miquel Molins Elizalde tomó ayer posesión como vicepresidente de la Organización Colegial Veterinaria del Estado (OCV). Molins, que es presidente del Colegio de Veterinarios de Lleida desde 2024, es también jefe de Dependencia de Sanidad y Política Social de la subdelegación del Gobierno central en Lleida y ejerce como profesor asociado del doble grado de Veterinaria y Producción Animal de la Universitat de Lleida. Tras tomar posesión del cargo, Molins se mostró muy agradecido por el apoyo recibido y se comprometió a trabajar para prestigiar la profesión, fortalecerla y hacerla avanzar en todos sus ámbitos de acción. También dijo tener “especial ilusión”, de poder ser la voz de la profesión veterinaria leridana y catalana en uno de los principales foros de opinión del colectivo. Molins será el segundo de Gonzalo Moreno del Val, que ayer también fue nombrado presidente d la OCV para los próximos 6 años tras suceder a Luis Alberto Calvo Sáez.