El acusado de hacer tocamientos a una niña de once años en un piso de Lleida niega los hechos en el juicio

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha juzgado este jueves a un hombre de 64 años acusado de agredir sexualmente a una niña de 11 años en julio de 2020. Los hechos se habrían producido en un piso de la calle Príncep de Viana donde el hombre convivía con una mujer, con las dos hijas menores de esta y con la pareja de una de ellas. Según la declaración de la menor, que se ha reproducido como prueba preconstituida en el juicio, el procesado la invitó a fumar un cigarrillo en la terraza, la cogió muy fuerte del brazo, la hizo sentarse en el regazo, le tocó un pecho por debajo de la ropa e intentó tocarle las partes íntimas, hasta que se deshizo de él. La Fiscalía ha mantenido la petición de 9 años de prisión por un delito de agresión sexual y la defensa ha pedido la absolución.

"Me puso un cigarrillo en la cara y yo no quería, y me obligó a sentarme sobre sus piernas. Me preguntó si me podía tocar un pecho y me empezó a tocar por debajo de la camiseta y seguía bajando, quedándose muy cerca de mis partes íntimas mientras yo le decía que no. Me estrechaba muy fuerte, pero me pude deshacer de él como pude y me cerré en la habitación", ha relatado la chica. Según la menor, hacía tiempo que notaba que el hombre la miraba "de arriba abajo" de manera "repugnante y pervertida", y que aquel día él "aprovechó la ocasión".

La madre ha explicado que hacía unos tres meses que vivían juntos en el piso y que la convivencia con el procesado era buena. La mujer ha detallado que empezó a ver una actitud extraña en la menor y que no se enteró de los hechos hasta al cabo de tres días. "Éramos sólo amigos y no manteníamos relaciones sexuales. Tenía una actitud transparente con nosotros, le hacía la comida, le lavaba la ropa, me ayudaba en las tareas del hogar y, a veces, salíamos a comer juntos. La relación no era nada mala y me sorprendió", ha reconocido.

"Un relato verosímil y compatible con una realidad vivida"

Por su parte, el procesado ha manifestado que tan sólo vivió durante tres días en aquel piso y no tres meses, y que no recuerda los nombres de la mujer ni de la menor. Sí que ha afirmado que dejó más de 1.000 euros a la mujer y que no los recuperó nunca porque lo echaron. "Nunca hubo ningún forcejeo ni nada de todo eso. Nunca he hecho daño a nadie y menos a las mujeres, porque a las mujeres me han enseñado que hay que respetarlas. Se han dicho verdaderas barbaridades", ha declarado.

Las psicólogas que entrevistaron a la menor han afirmado que su relato es "verosímil y compatible con una realidad vivida", y han descartado que la chica se inventara o magnificara los hechos. "Si la motivación hubiera sido echarlo fuera de casa, eso ya se resolvió desde un principio, pero el proceso ha durado cinco años, todas han mantenido la versión y no reclaman dinero por estos hechos", ha manifestado una de las peritas.

Un tocamiento con afán "libidinoso", según la Fiscalía

En el turno de conclusiones, la fiscal ha defendido que no se produjo un simple frotamiento accidental, sino "un tocamiento con carácter libidinoso", y ha subrayado que las psicólogas han descartado la posibilidad de que la menor fabulara o intentara perjudicar al hombre, aunque no se sintiera cómoda viviendo con él. "En cinco años han mantenido la misma versión y no han añadido nada que pueda perjudicar más al acusado", ha argumentado.

La Fiscalía ha mantenido la petición de 9 años de prisión, que el hombre no pueda aproximarse a menos de 200 metros de la víctima ni comunicarse con ella durante un periodo superior en 10 años a la pena impuesta, y que no pueda trabajar en trabajos u oficios que impliquen un contacto directo con menores de edad durante 5 años. En concepto de responsabilidad civil, ha reclamado 5.000 euros por daños morales.

A su vez, la defensa ha reclamado la absolución del hombre porque "la única prueba de lo que ha pasado es la declaración de la menor y no es lo bastante sólida para solicitar una condena grave". La abogada ha constatado la existencia de algunas contradicciones, como el hecho de que la madre hablara de una convivencia normal y que la menor notara miradas extrañas, o en la manera en cómo la menor dijo que lo había cogido y tocado, rodeándola con los brazos, "ya que la habría quemado con el cigarrillo". El juicio ha quedado visto para sentencia.