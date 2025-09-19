Los pasajeros de un tren de Rodalies, atrapados más de una hora en la salida de Lleida

Publicado por segre Imatges: Jordi Echevarria Creado: Actualizado:

Un tren de Rodalies con destino Cervera ha quedado parado a primera hora de la tarde de este viernes en la salida de Lleida, a la altura del Pla de Vilanoveta, por una avería. Los pasajeros han quedado atrapados en el interior del convoy durante más de una hora sin aire acondicionado y con mucho calor, según han explicado varios usuarios a SEGRE.

El tren, con salida de Lleida a las 14.03 horas, ha sido remolcado hacia la estación de la capital del Segrià, donde los pasajeros han podido reprender el viaje con otro convoy. Según Renfe, no se han visto afectados otros servicios.

