Atrapados 2 horas en trenes parados a la salida de Lleida

Un tren de Rodalies que partió ayer de la estación de Lleida-Pirineus poco después de las 14.00 horas, en dirección a Barcelona, quedó parado poco después, a la altura del Pla de Vilanoveta, a causa de una avería técnica. Una portavoz de Renfe explicó que el convoy quedó varado justo en el punto del cambio de agujas, de modo que otro tren que venía hacia Lleida también tuvo que parar, al no poder pasar. Los viajeros de ambos quedaron atrapados en el interior de los vagones y sin aire acondicionado, soportando mucho calor. Los del primer convoy estuvieron sobre dos horas y los del segundo, una.

Renfe detalló que pudieron mover un poco el primer tren para que pudiera circular el segundo hasta la estación y después siguieron con las maniobras hasta que pudieron remolcar el que estaba averiado hasta la estación, y los pasajeron fueron derivados a otro tren. Un usuario indicó en la red X que ese segundo convoy “ya iba a petar”, de modo que fueron “como sardinas”. Un viajero que iba de Tàrrega a Lleida detalló que el tren se detuvo “y hasta que no ha pasado media hora el revisor no nos ha informado de lo que pasaba y la gente estaba de los nervios, tendríamos que haber llegado a las 15.00 horas y lo hemos hecho poco después de las 16.15”. Añadió que estaban “sudando como pollos”, que algunos “se encerraban en el baño a fumar” y que hubo quienes abrieron las puertas para acabar el trayecto a pie. “El estado de los trenes y de la vía es bastante lamentable, no te puedes fiar porque cada día pasan cosas, pero lo de hoy ha sido de traca”, lamentó.

Por otra parte, la circulación de trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona quedó interrumpida ayer las cuatro de la tarde por un incendio próximo a la vía entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) y Medinaceli (Soria). Una hora después, con el fuego extinguido, se pudo restablecer el tráfico ferroviario, aunque con demoras.