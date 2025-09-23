Una gotera hace que llueva en el interior de la Seu Vella: “es una filtración que está de hace tiempo”

La gotera de la nave central provocó que el domingo parte del público de la primera fila se mojara. - JORDI ECHEVARRIA

La recreación de la boda entre Ramon Berenguer IV y Petronila de Aragón que la Associació de la Festa dels Moros i Cristians celebró el pasado domingo en la Seu Vella de Lleida tuvo un invitado inesperado: la lluvia, que mojó a parte del público que estaba en la primera fila de la ceremonia. Un hecho inusual al tratarse de un espacio cubierto, en plena nave central de la Seu Vella, justo delante del altar, y que evidencia los problemas de mantenimiento que tiene este icónico monumento.

El presidente del Consorci del Turó de la Seu Vella, Joan Baigol, señaló que esta “es una gotera que tenemos localizada de hace bastante tiempo, pero solo suele caer agua cuando la lluvia es muy intensa, como pasó ayer, o cae con una inclinación muy concreta”. Señaló que “puede ser que su origen fuera que el ábside del templo no estuviera bien ajustado, lo que propició la entrada de agua, pero reitero que raras veces cae agua por allí, solo en ocasiones muy puntuales, pero por desgracia el domingo fue una de ellas”.

Assistents a l'acte van haver de moure de lloc les seues cadires per evitar mullar-se.Jordi Echevarria

Al respecto, Baigol dijo que en los últimos años “se han arreglado otras muchas goteras que había por la Seu Vella, como la que había en la capilla de los Recasens” y confió que en las próximas actuaciones se solucione esta.