El instituto Manuel de Montsuar de Lleida celebra la tercera edición de su fiesta mayor

El INS Manuel de Montsuar de Lleida ha celebrado este viernes, por tercer curso consecutivo, su particular Fiesta Mayor. Esta edición se ha centrado en el teatro como herramienta educativa de reflexión y mejora. Por eso durante, la mañana se han llevado a término un conjunto de acciones teatrales en varios espacios del instituto. La compañía teatral Píndoles de Barcelona ha preparado tres obras breves en espacios vivos, y también ha colaborado la artista leridana Goretti Narcís Borràs.

La jornada ha empezado con un pregón de Fiesta Mayor que ha sido leído por los alumnos de 2.º de Bachillerato, recordando que este año el centro celebra 40 años. Acto seguido, la comunidad educativa del centro ha disfrutado de una actuación musical con el grupo formado por alumnos del centro y también de una cata de castillos, gracias a la colaboración de cinco alumnos que forman parte del grupo de la ciudad, los Castellers de Lleida.

Roser Galiano, coordinadora pedagógica del centro, ha explicado que la Fiesta Mayor montsuarina "se diseñó desde el Plan de Acción Tutorial (PAT) como una fiesta pedagógica con la clara finalidad de fomentar el sentimiento de pertenencia al centro mediante actividades lúdicas y significativas". "El resultado de las diferentes dinámicas demuestra que se han cumplido los objetivos, ya que los alumnos se han mostrado participativos, contentos y comprometidos con las actividades propuestas", ha añadido. La jornada ha acabado con un vermú musical en las aulas y un final de fiesta en el pabellón con más música y animación.

El instituto Manuel de Montsuar fue finalista el pasado mes de junio en el prestigioso Premio de Educación del Círculo de Economía.