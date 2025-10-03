Dos detenidos por un robo con violencia en el centro histórico de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido esta madrugada a dos hombres de 23 y 29 años por, presuntamente, haber robado con violencia en otro alrededor de las 12 de la noche en la calle Sant Andreu, en pleno Centro Histórico de Lleida. Según la víctima, los hombres lo agredieron con puñetazos y golpes de pie y le quitaron un paquete de tabaco, dinero en efectivo y el móvil.

Después de denunciar el robo, los agentes localizaron a las 2 de la madrugada, en la calle Companyia, a un par de hombres que encajaban totalmente con la descripción de los sospechosos y, después de registrarlos y encontrar el teléfono robado y el paquete de tabaco, los detuvieron. Los dos hombres han pasado a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción de Lleida.