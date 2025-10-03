SEGRE

Salud cifra en un 4% el seguimiento de la huelga de médicos en Lleida

El porcentaje más bajo entre las demarcaciones catalanas, mientras que Metges de Catalunya asegura que el 32% de los profesionales leridanos ha secundando la protesta

La concentración de este viernes al mediodía en el Arnau de Vilanova de Lleida.

La concentración de este viernes al mediodía en el Arnau de Vilanova de Lleida.Pau Pascual Prat

Lluís Serrano
Publicado por
redacció

Creado:

Actualizado:

Salud ha cifrado en un 9% el seguimiento de la huelga convocada por Metges de Catalunya este viernes en el conjunto del territorio catalán, un 4,1% en la demarcación de Lleida, de acuerdo con los datos que han facilitado el 51% de las entidades proveedoras. Estas cifras incluyen médicos, farmacéuticos, psicólogos, odontólogos, radiofísicos, químicos, bioquímicos y personal en formación especializada.

Por territorios, según Salut, el seguimiento ha sido desigual: si en Lleida ha habido un seguimiento del 4,1%, el paro ha sido de un 14,8% en la región metropolitana norte de Barcelona, de un 11% en la sur, de un 13,6% en el Camp de Tarragona, de un 12,6% en la Catalunya Central, de un 8,8% en Girona, de un 13,1% en el Penedès, y un 5% en las Terres de l'Ebre. En Barcelona ciudad el 4,7% de los profesionales han secundando la protesta.

Por ámbitos, la conselleria ha dicho que el 4,7% de los profesionales de salud mental y adicciones está secundando la protesta; el 6% de los que trabajan en atención hospitalaria; el 7,8% de los del ámbito de la atención intermedia; el 12,2% de los de atención primaria y comunitaria y el 0,9% de los del transporte sanitario. 

Metges de Catalunya cifra el seguimiento de la huelga en un 58%

Por su parte, el sindicato Metges de Catalunya (MC) ha cifrado el seguimiento de la huelga convocada para este viernes en un 58% en el global de Catalunya. En concreto, en la demarcación de Barcelona ha situado el seguimiento en el 60%, en Girona, en un 43%, en Tarragona, en un 40%, y en Lleida, en un 32%.

Por ámbitos asistenciales, la atención primaria, ha tenido un seguimiento del 64%, según el sindicato, y a la atención hospitalaria, el seguimiento ha sido del 52%.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking