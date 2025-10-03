Salud cifra en un 4% el seguimiento de la huelga de médicos en Lleida

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Salud ha cifrado en un 9% el seguimiento de la huelga convocada por Metges de Catalunya este viernes en el conjunto del territorio catalán, un 4,1% en la demarcación de Lleida, de acuerdo con los datos que han facilitado el 51% de las entidades proveedoras. Estas cifras incluyen médicos, farmacéuticos, psicólogos, odontólogos, radiofísicos, químicos, bioquímicos y personal en formación especializada.

Por territorios, según Salut, el seguimiento ha sido desigual: si en Lleida ha habido un seguimiento del 4,1%, el paro ha sido de un 14,8% en la región metropolitana norte de Barcelona, de un 11% en la sur, de un 13,6% en el Camp de Tarragona, de un 12,6% en la Catalunya Central, de un 8,8% en Girona, de un 13,1% en el Penedès, y un 5% en las Terres de l'Ebre. En Barcelona ciudad el 4,7% de los profesionales han secundando la protesta.

Por ámbitos, la conselleria ha dicho que el 4,7% de los profesionales de salud mental y adicciones está secundando la protesta; el 6% de los que trabajan en atención hospitalaria; el 7,8% de los del ámbito de la atención intermedia; el 12,2% de los de atención primaria y comunitaria y el 0,9% de los del transporte sanitario.

Metges de Catalunya cifra el seguimiento de la huelga en un 58%

Por su parte, el sindicato Metges de Catalunya (MC) ha cifrado el seguimiento de la huelga convocada para este viernes en un 58% en el global de Catalunya. En concreto, en la demarcación de Barcelona ha situado el seguimiento en el 60%, en Girona, en un 43%, en Tarragona, en un 40%, y en Lleida, en un 32%.

Por ámbitos asistenciales, la atención primaria, ha tenido un seguimiento del 64%, según el sindicato, y a la atención hospitalaria, el seguimiento ha sido del 52%.