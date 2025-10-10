El asesino confeso de su yerno en Lleida pasará finalmente el sábado a disposición judicial

Publicado por redaccióN / ACN Creado: Actualizado:

El asesino confeso de su yerno mosso d'esquadra en Lleida pasará finalmente el sábado a disposición judicial, según fuentes próximas al caso citadas por la ACN y que ha podido confirmar SEGRE. Los hechos se produjeron el miércoles por la tarde cuando el hombre, de 78 años, disparó al menos cuatro tiros a su yerno, de 47 años, en la calle Doctora Castells del barrio de Cappont. Acto seguido el agresor guardó el arma en una bolsa, cubrió el cuerpo con una sábana, llamó al 112 y se entregó a los agentes que se desplazaron al lugar de los hechos. Este jueves se acogió a su derecho a no declarar en la comisaría de los Mossos. Por la mañana también presenció el registro de su domicilio, situado en el mismo barrio donde sucedieron los hechos. La causa continúa bajo secreto de actuaciones.

Este viernes los investigadores de la policía catalana continúan las indagaciones sobre el crimen y, entre otras cuestiones, recopilan imágenes de cámaras que habrían grabado los hechos. El crimen se produjo alrededor de las 15.20 del miércoles, en plena de luz del día y ante varios ciudadanos que se encontraban en la zona.

Según fuentes próximas al caso, la motivación del crimen habrían sido unas desavenencias familiares. Según parece, el hombre no tenía relación con su hija ni con su yerno, y se quejaba de que le habían prohibido ver a las dos nietas. Los investigadores consideran que su actitud confirma una planificación previa del crimen.

El detenido pasará a disposición judicial este sábado y el juez tendrá que decidir si acuerda o no su ingreso provisional en la prisión. Este será el momento en qué las partes personadas en la causa podrán solicitar la elaboración de informes médicos al hombre para confirmar si tiene o no algún trastorno psiquiátrico.