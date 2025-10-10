La comisión del Bon Govern de la Paeria de Lleida rechaza las ordenanzas fiscales para 2026

La taxa de recollida d’escombraries pujarà el 2026, però entre un 7% i un 11% menys del que es preveia. - S.E.

La comisión de Bon Govern de la Paeria de Lleida ha rechazado este viernes la propuesta de las ordenanzas fiscales para 2026 con el voto en contra de PP, ERC, Junts y Vox, la abstención del Comú y el único apoyo del PSC. Este informe negativo no impedirá que las ordenanzas vayan al pleno, pero el equipo de gobierno municipal tendrá que negociar cambios en el documento o conseguir el apoyo de alguno de los grupos.

En este sentido, hay que recordar que últimamente el equipo de gobierno del PSC ha tirado adelante propuestas con el apoyo de Junts, pero en este caso el grupo que encabeza Violant Cervera exige rebajar un 2% el IBI para apoyar las ordenanzas fiscales, así como que la tasa de basura se calcule según el padrón ya en 2027.

