La comisión del Bon Govern de la Paeria de Lleida rechaza las ordenanzas fiscales para 2026
Con los votos en contra de PP, ERC, Junts y Vox, y ahora la propuesta irá al pleno con un informe negativo, aunque el gobierno municipal puede negociar el apoyo de algún grupo hasta entonces
La comisión de Bon Govern de la Paeria de Lleida ha rechazado este viernes la propuesta de las ordenanzas fiscales para 2026 con el voto en contra de PP, ERC, Junts y Vox, la abstención del Comú y el único apoyo del PSC. Este informe negativo no impedirá que las ordenanzas vayan al pleno, pero el equipo de gobierno municipal tendrá que negociar cambios en el documento o conseguir el apoyo de alguno de los grupos.
En este sentido, hay que recordar que últimamente el equipo de gobierno del PSC ha tirado adelante propuestas con el apoyo de Junts, pero en este caso el grupo que encabeza Violant Cervera exige rebajar un 2% el IBI para apoyar las ordenanzas fiscales, así como que la tasa de basura se calcule según el padrón ya en 2027.
Ampliaremos la información