Detenida una vecina de Lleida de 63 años por estafas en créditos bancarios e inversiones falsas en criptomonedas

La Guardia Civil detuvo a principios del mes de octubre a dos personas, un hombre de 20 años de las comarcas de Girona y una mujer de 63 años vecina de Lleida, como presuntas autoras de seis delitos de estafa y seis más de usurpación de estado civil, cometidos en el municipio de Binèfar, en Huesca.

Según ha comunicado la Guardia Civil, los presuntos autores se ganaban la confianza de las víctimas y las engañaban para que invirtieran una gran cantidad de dinero en inversiones en criptomonedas. Estas inversiones no se materializaban nunca y con los datos personales que obtenían de las víctimas, los detenidos se hacían pasar por ellas para pedir créditos a diferentes entidades bancarias. La estafa asciende además de 25.000 euros.

La investigación empezó a principios de septiembre, después de que varias personas interpusieran denuncias a la Guardia Civil de Binéfar por delitos de estafa en inversiones y de usurpación del estado civil. Los agentes pudieron identificar y localizar a los presuntos autores de los hechos, los cuales tenían un gran conocimiento informático, hecho que dificultó la tarea policial. Finalmente, a principios de octubre pudieron detener al hombre y a la mujer.

Los detenidos pasaron a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 1 de Monzón, que los dejó en libertad con cargos y con la obligación de comparecer en el juzgado cuando sean requeridos.