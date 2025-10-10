El Avant de las 7.05 deja a los viajeros ‘tirados’ en Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Tercera avería en trenes Avant de Lleida a Barcelona en solo cuatro días. El convoy que debía partir ayer de la capital del Segrià a las 7.05 fue suprimido cuando todos los viajeros estaban haciendo cola en el control de acceso, según explicaron afectados. Algunos indicaron que, ante la falta de información, optaron por volver a casa, como es el caso de un estudiante que tuvo que faltar a clase al no poder viajar a tiempo hasta la ciudad condal. “Faltaban dos minutos para la salida del tren y nadie nos había dicho aún que pasaba. A los veinte o veinticinco minutos una persona de Renfe nos informa de que el tren tiene una avería técnica y dice que saldrá con demora. He esperado 40 minutos en total y al final me he ido para casa”, detalló.

Una portavoz de Renfe afirmó que el Avant de las 7.05 sufrió una incidencia técnica que impidió que pudiera salir a la hora prevista y añadió que los afectados fueron reubicados en un AVE posterior que venía de Madrid. Asimismo, aseguró que el tren averiado pudo ser reparado y finalmente salió hacia Barcelona con 70 minutos de retraso, con otros viajeros.

Otro pasajero afectado explicó a través de las redes que a las 6.50 horas muchos no podían acceder al control de Avant y fueron informados de que el tren sufría una avería. Añadió que a las 7.18 en la estación de Camp de Tarragona se anunciaba por megafonía la apertura del control para el mismo Avant que estaba sufriendo la incidencia en Lleida. Aseguró que a las 7.50 informaron de un retraso de unos 40 minutos cuando en la estación leridana ya se había comunicado la suspensión de la salida del tren y señaló que finalmente fueron reubicados en un AVE. Este usuario apuntó que los viajeros de Lleida llegaron a la estación de Sants a las 9.30, cuando la hora de llegada si hubieran salido en el Avant de las 7.05 eran las 8.11.

Por otra parte, el tren de la R14 de las 18.05 hacia la estación de Francia no circuló a causa de una avería y se ofreció a los viajeros un servicio alternativo por carretera hasta Reus, donde pudieron seguir en un tren de la R15.