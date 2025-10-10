Nueva normativa en los autobuses de Lleida: Prohibido comer y mendigar, utilizar altavoces y se regula pagar con efectivo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El próximo pleno del ayuntamiento de Lleida debatirá el nuevo reglamento del servicio de autobuses, que actualiza el de 2022 y se adapta al Código de Accesibilidad y al lenguaje inclusivo y no sexista, e incorpora aspectos de civismo.

La edil Cristina Morón destacó que se han modificado artículos relacionados con la admisión de sillas de ruedas, con o sin motor. Se admitirán como máximo dos sillas u otros elementos de apoyo, y las personas deben acreditar que tienen la movilidad reducida.

Determina que es necesario un sistema de información para usuarios con discapacidad física, visual, auditiva o intelectual, tanto en las paradas como en los vehículos. Prohíbe comer, usar altavoces y practicar mendicidad o venta ambulante. También regula que, en expediciones donde los servicios municipales lo hayan autorizado, entre las 22.00 y las 6.30 horas los usuarios podrán accionar el pulsador y comunicar verbalmente al conductor que pare entre dos paradas para aumentar la seguridad en desplazamientos nocturnos.

Detalla que se aceptará el pago con billetes de 10 euros como máximo. Asimismo, el pleno debatirá la aprobación definitiva del plan de movilidad urbana, que incluye la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones.