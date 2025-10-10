Obras nocturnas en la rotonda del cementerio y en Mangraners

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La empresa Sorigué inició ayer las obras nocturnas para mejorar el pavimento de la calzada de la rotonda de la LL-11 frente al cementerio y de la calle Maria Vilaltella en Mangraners. Los trabajos comenzaron por esta calle y hacia la medianoche continuaron en la rotonda, donde estaba previsto que solo quedara operativo un carril de circulación, así como varios desvíos. Las obras continuarán esta noche y deberían finalizar mañana.