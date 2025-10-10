Ocho cirujanos de España, Cuba y Kuwait se forman en Lleida para operar la columna con cámaras y pantallas en 3D

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Ocho neurocirujanos y traumatólogos del Estado, Cuba y Kuwait, entre ellos dos del hospital Arnau de Vilanova, participan hasta este viernes en el primer curso para introducir la técnica de cirugía de la columna con el uso de exoscopios (cámaras y pantallas) que se celebra en el Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA), ubicado en Torrelameu.

“La exoscopia tubular lumbar va un paso más allá de la microcirugía y la endoscopia, es un elemento fundamental en la cirugía para tener mejor visualización y permitir que, a través de incisiones más pequeñas, podamos descubrir todo un mundo interior a través de unas pantallas en 3D, con unas cámaras de alta definición”, explicó el doctor Milton Martínez Madrigal, que lidera el equipo de Neurocirugía del hospital Arnau de Vilanova junto con Víctor Martínez Alcañiz.

“El curso cuenta con una parte teórica y otra práctica con siliconas y cerdos anestesiados, y mañana retransmitiremos una operación que llevaremos a cabo en el Arnau”, explicó Martínez Alcañiz. Desde que su servicio fue pionero al incorporar la exoscopia en el centro hace algo más de un año, los cirujanos han llevado a cabo una treintena de operaciones de espalda con esta técnica, así como otras seis de cráneo.