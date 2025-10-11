La Paeria hace un balance positivo de los primeros meses de la Zona de Bajas Emisiones en Lleida

Uno de los sensores que regulan la ZBE en la ciudadAyuntamiento de Lleida

Tres meses después de entrar en vigor la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el Ayuntamiento de Lleida considera que la medida se está aplicando con éxito. La concejala de Seguridad, Movilidad y Civismo, Cristina Morón, ha asegurado que “la ciudadanía ha respondido muy bien y se ha adaptado de manera progresiva al nuevo sistema”.

Esta primera fase afecta sobre todo al Centro Histórico e incluye varias exenciones para facilitar la adaptación: los residentes con vehículos registrados en Lleida pueden seguir circulando sin restricciones, igual que los servicios esenciales o de emergencia.

Durante el periodo previo de adaptación, entre enero y junio, la Paeria optó por informar antes que sancionar. Se emitieron 76 avisos en vehículos sin permiso y, una vez superada la moratoria, se han impuesto 135 multas. También se han autorizado 226 excepciones para casos particulares de vehículos más antiguos o contaminantes.

La ZBE es operativa de lunes a viernes, entre las 7.00 y las 20.00 horas, y se aplicará de manera progresiva: en el 2026 los vehículos con distintivo B no podrán circular en episodios de contaminación y, a partir del 2028, la restricción será definitiva.

El sistema de control dispone de 23 cámaras y sensores ambientales, y el Ayuntamiento trabaja en iniciativas como el Plan Aparca o la mejora del transporte público para ofrecer alternativas sostenibles.

Morón ha remarcado que la ZBE es “un paso necesario para mejorar la calidad del aire y hacer de Lleida una ciudad más saludable y comprometida con el medio ambiente”.