La justicia desestima el recurso de Projecte Lleida contra Torre Salses

El juzgado de lo contencioso ha desestimado el recurso que presentó la asociación Projecte Lleida contra la tramitación del centro comercial de Torre Salses, según ha podido saber este diario y corroboró el abogado de la entidad, Jorge Culleré. Además, la sentencia les obliga a pagar las costas del juicio. Esta plataforma, formada por más de 160 comerciantes y propietarios, presentó el recurso hace 4 años y pedía anular la modificación del proyecto de reparcelación de Torre Salses, aprobada en 2021. El entonces alcalde, Miquel Pueyo, aseguró que aprobar la modificación era una tramitación obligatoria porque no había ninguna base legal para detenerla.

Culleré informó que en los próximos días presentarán un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). “Sabíamos que era muy probable que este caso acabara en este órgano, era previsible”, añadió Culleré. En septiembre el ayuntamiento concedió el permiso de obras para construir el centro comercial de Torre Salses, que obtuvo después de que la Generalitat les otorgara la licencia comercial a principios de año.