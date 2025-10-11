Revocan una orden de alejamiento contra el homicida de Coll de Nargó

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha revocado la orden de probición de aproximación y comunicado dictada contra la acusada de matar a su hija de 6 años en Coll de Nargó que le negaba poder contactar con su madre y abuela de la víctima. El tribunal levanta así la medida cautelar impuesta por el Juzgado de Instrucción de La Seu d'Urgell, que investiga el caso. La denunciante alegó que su hija, que se encuentra en prisión desde los hechos, que tuvieron lugar el pasado noviembre, la había llamado por teléfono recriminándole que “lo que había pasado con su hija era culpa suya”, lo que le provocó una crisis de ansiedad. También denunció que había recibido tres llamadas por parte de la acusada que le habían causado angustia. El Juzgado de Instrucción entendió que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la integridad moral y dictó la medida cautelar para proteger a la denunciante. Sin embargo, la Audiencia considera que no hay riesgo para la víctima y revoca la orden de alejamiento y prohibición de comunicación.