“Las izquierdas deben poder generar ilusión en la gente”

El Ateneu Popular de Ponent acogió ayer la última de las dos jornadas Lleida. Reptes i solucions per a una alternativa d’esquerres. Unas sesiones organizadas por la entidad Sobiranies en la que se analizaron los retos actuales de las formaciones de izquierdas soberanistas y se hizo autocrítica de los errores que estas cometieron en el pasado. En la jornada de ayer hubo cinco charlas que trataron sobre la lengua catalana y la inclusión, el empleo, la seguridad, la vivienda y el municipalismo, mientras que el viernes se analizó el mandato de ERC al frente de la Paeria entre los años 2019 y 2023 y hubo un debate sobre un posible nuevo ciclo de las izquierdas soberanistas. El cierre de las jornadas corrió a cargo de la periodista Judit Castellà, que advirtió que las izquierdas “cada vez lo tendrán más complicado para reclutar perfiles” y que la fórmula para que ganen más peso entre el electorado es “construir un relato y generar ilusión en la gente” y frenar el auge de la extrema derecha a través de la “educación política”. “Una de las conclusiones que se han puesto encima de la mesa es que las izquierdas que llegan al poder no deben tener miedo a molestar a la hora de aplicar las políticas públicas que defienden”, señaló Castellà en su intervención. En este sentido, en las sesiones se señaló que las políticas de seguridad deben tener un enfoque social y no centrarlas solo en las dotaciones policiales, que la vivienda debe netenderse como un derecho y no como un bien de mercado y que se han de reforzar los servicios públicos para garantizar sueldos dignos y acabar con la segregación urbana. A nivel laboral se denunció que los autónomos son “los grandes desprotegidos” y que la retención de talento en Lleida es otro de los retos que se debe afrontar y que una de las soluciones sería reforzar más la Formación Profesional.

Entre los participantes el alcalde de Girona, Lluc Salellas; los exalcaldes de Lleida y Badalona, Miquel Pueyo y Dolors Sabaté; las portavoces locales de ERC y el Comú, Jordina Freixanet y Laura Bergés; o el exconseller Juli Fernàndez.