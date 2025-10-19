Tres coches dañados por un fuego en el parking del Rectorado de la UdL

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Tres coches resultaron dañados en un incendio que hubo a primera hora de la mañana de ayer en el parking del Rectorado de la UdL, en la calle Bisbe Messeguer, según informaron los Bomberos de la , que activaron dos dotaciones. El fuego se declaró sobre las 18.00 horas, se habría originado en uno de los vehículos y se propagó a otros dos coches que había estacionados. Al lugar también acudieron patrulla de la Guardia Urbana. Se desconoce cómo se originó el incendio.