SANIDAD
Las enfermeras se forman en el uso de la IA en el ámbito de la salud
El Col·legi Oficial d'Infermeres de Lleida (COILL) celebró ayer un curso centrado en las aplicaciones de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la enfermería. La charla corrió a cargo del CEO de Salusplay, Carlos Valdespina, que también es enfermero, y mostró cómo esta tecnología puede ayudar en la creación de contenidos de educación en salud o en la realización de curas basadas en evidencias científicas, entre otros usos.