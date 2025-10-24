SEGRE

SANIDAD

Las enfermeras se forman en el uso de la IA en el ámbito de la salud

Las enfermeras se forman en el uso de la IA en el ámbito de la salud - COILL

Las enfermeras se forman en el uso de la IA en el ámbito de la salud - COILL

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

El Col·legi Oficial d'Infermeres de Lleida (COILL) celebró ayer un curso centrado en las aplicaciones de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la enfermería. La charla corrió a cargo del CEO de Salusplay, Carlos Valdespina, que también es enfermero, y mostró cómo esta tecnología puede ayudar en la creación de contenidos de educación en salud o en la realización de curas basadas en evidencias científicas, entre otros usos.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking