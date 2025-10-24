Las enfermeras se forman en el uso de la IA en el ámbito de la salud - COILL

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Col·legi Oficial d'Infermeres de Lleida (COILL) celebró ayer un curso centrado en las aplicaciones de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la enfermería. La charla corrió a cargo del CEO de Salusplay, Carlos Valdespina, que también es enfermero, y mostró cómo esta tecnología puede ayudar en la creación de contenidos de educación en salud o en la realización de curas basadas en evidencias científicas, entre otros usos.