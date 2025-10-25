Comida del Banc dels Aliments, en la basura

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Vecinos de la partida de Vallcalent Sud, en l'Horta, encontraron ayer en un contenedor productos alimentarios aparentemente procedentes del Banc dels Aliments. El presidente de la comisión de l'Horta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Francesc Montardit, explicó que no es la primera vez que encuentran “comida caducada recientemente o sin caducar” que parece ser de esta entidad que distribuye alimentos a personas vulnerables. Concretamente, ayer había en la basura paquetes de pasta, pan de molde, cacao soluble y gazpacho. Algunos productos caducaron este pasado septiembre y otros no lo hacen hasta agosto del próximo año.

La presidenta del Banc dels Aliments, Teresa Farré, indicó que reparten productos a personas con un informe de los servicios sociales y aseguró que los casos de mal uso de ellos, como parece ser este, son “ínfimos”.