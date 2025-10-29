Denuncian problemas para acceder en silla de ruedas a autobuses urbanos de Lleida

La Paeria exigió el pasado 30 de septiembre a la empresa gestora del servicio de autobús urbanos que revise todas las rampas de acceso de sus vehículos y repare las que no están operativas después de que un hombre con movilidad reducida que iba en silla de ruedas no pudiera subir a al menos 4 buses porque no les funcionaban. Les ha dado un mes de plazo, que expira mañana, y la firma concesionaria prevé presentar a lo largo de esta semana los resultados de las inspecciones.

Esta demanda llega a raíz de un problema que informó la Guardia Urbana el pasado 25 de septiembre, cuando un hombre con movilidad reducida que iba en silla de ruedas acompañado de su hija estaba esperando la llegada de un autobús para ir hasta La Bordeta. El problema fue que no pudo subir a ninguno de los tres autobuses que pasaron por esa parada porque tenían la rampa de acceso averiada. A raíz de esta situación, los agentes se personaron a la parada, mediaron con la familia y dejaron marchar al vehículo. No obstante, cuando llegó el cuarto autobús este también tenía averiada la rampa y, frente a esta situación, los agentes tuvieron que subir a pulso al hombre con su silla de ruedas al vehículo, acompañarlo todo el trayecto y descargarlo en su parada de destino, en la calle Ignasi Bastús.

A raíz de esta incidencia el área de concesiones de la Paeria emitió un informe en el que destacaba que la empresa concesionaria, Autobusos de Lleida SA, tenía la obligación contractual de mantener sus materiales en buen estado y hacer las reparaciones necesarias si tienen alguna deficiencia.

Por ello, requirió a la empresa a revisar todas las rampas de acceso de sus vehículos y proceder a su reparación en un plazo máximo de un mes, advirtiendo que si no lo hiciera estaría cometiendo una infracción leve que comportaría sanciones que irían desde los 1.000 hasta los 3.000 euros.

Al respecto, el gerente de Autobusos de Lleida, Carles Soldevilla, confirmó que están acabando la inspección de todas las rampas y corrigiendo las que tienen deficiencias. “Son una de las partes más expuestas porque están debajo de los vehículos y pueden resultar dañadas por pasos elevados, baches u otras deficiencias de la calzada”, dijo Soldevilla. Añadió que además de revisar los vehículos están formando a los conductores “para que conozcan perfectamente el funcionamiento de las rampas eléctricas y manuales para que no se vuelvan a repetir situaciones de este tipo”.