Los agentes cívicos de la ciudad de Lleida llevan a cabo casi 13.000 actuaciones este año

Marc Carbonell Lleida

Los agentes cívicos han llevado a cabo 12.813 actuaciones desde el pasado 1 de enero. A falta de algo más de dos meses para que termine el año, ya son prácticamente las mismas que en todo 2024, cuando efectuaron unas 13.000. Lo señaló ayer la teniente de alcalde Cristina Morón, que explicó que las ocho mujeres que conforman el cuerpo combinan labores pedagógicas e inspectoras, como la apertura de bolsas de basura que encuentran fuera de los contenedores para tratar de identificar a los responsables.

El alcalde, Fèlix Larrosa, valoró que sus niveles de actividad son un “indicador clarísimo” de que hay que actuar frente al incivismo y explicó que la Paeria prevé revisar sus perfiles profesionales para que puedan “trabajar mucho más allá”. Se trata de una de las medidas que contempla el pacto para la convivencia y el civismo en la ciudad que presentó ayer.

Otra medida prevista es la puesta en marcha, a partir de diciembre, de un servicio de mediación comunitaria formado por dos profesionales especializados que atenderán conflictos tanto en la vía pública como en comunidades de vecinos. “Velarán porque las disputas no vayan a más y no se judicialicen”, explicó Morón.

En diciembre, la Paeria también prevé presentar el anteproyecto de la nueva ordenanza de civismo y convivencia. Asimismo, Larrosa propondrá a la junta de portavoces la celebración de un pleno monográfico “para tratar estos temas abiertamente y que se desenmascaren los que se tengan que quitar las caretas”, afirmó.

Paralelamente, el pacto incluye programas de creación artística para jóvenes o campañas de comunicación para visibilizar buenas prácticas y combatir bulos. “Ya basta de atacar a las personas y colectivos a través de rumores, de perder el respeto a agentes de seguridad, de ridiculizar a servidores públicos y de criminalizar a vecinos con los que hay discrepancias personales”, subrayó Larrosa. El comisionado de la alcaldía para la elaboración del documento, Carles Alsinet, destacó que es un “reto preventivo, tenemos que recuperar la ciudad como un elemento de convivencia”.

La Paeria lleva meses trabajando en el pacto, que gira alrededor de una carta de valores “que queremos que definan a nuestra ciudad”, señaló el alcalde. Se han recogido 269 aportaciones de 171 personas. Finalmente, Larrosa destacó la “corresponsabilidad” de los ciudadanos e invitó a todas las entidades, comercios y vecinos a adherirse al pacto a través de un formulario online. “Es una invitación a amar la ciudad”, concluyó.

El grupo municipal de ERC no asistió a la presentación del pacto al considerar que el documento “no responde a los requisitos mínimos de un pacto de ciudad, sino que se trata de un proyecto marco sin compromisos formales ni mecanismos de seguimiento reales”. Por su parte, el Comú afirmó que “compartimos el marco de valores, pero nos preocupa cómo se concretará” con presupuestos.