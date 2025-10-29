Quejas por el incivismo en una zona de contenedores con poca luz en el barrio de la Bordeta de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Vecinos de la calle Hostal de La Bordeta de Lleida denuncian el incivismo que sufren en una zona de contenedores con poca iluminación situados en el tramo final de la vía, cerca del cruce con la variante sur (C-13). Una afectada explica que dos de los contenedores “están quemados parcialmente desde marzo y es habitual encontrarse con cristales rotos, que permanecen en el suelo durante semanas, así como con residuos voluminosos como colchones”.

Asimismo, “las personas que vamos a tirar la basura a veces no encontramos el contenedor orgánico, el más pequeño, y ya hemos identificado a una persona que se lo lleva”, añade. La vecina explica que ha solicitado reuniones con el consistorio para reclamar más iluminación y vigilancia en la zona. “En este tramo de la calle no hay aceras y la calzada es estrecha, la circulación de camiones causa inseguridad porque pasan demasiado cerca de las casas”, explica.

Los contenedores están situados enfrente de un solar de 3.200 cuadrados que, cuando era propiedad de Adif, había causado críticas vecinales por la falta de mantenimiento. Adif lo cedió a la Paeria, que lo adecuó. “Lo han limpiado bastante y está mucho mejor, pero no hay iluminación y la consideramos necesaria”, concluye la vecina.