Más de 600 denuncias por conducir bebido o drogado

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana ha interpuesto en lo que llevamos de año 492 denuncias por alcoholemias (376 administrativas y 116 penales) y 135 por drogas (131 administrativas y 4 penales) con la intensificación de los controles, según explicó ayer la teniente de alcalde Cristina Morón durante la presentación de una nueva edición de ‘Canvi de Marxa’, el proyecto educativo que pretende concienciar a escolares de los accidentes de tráfico y fomentar conductas responsables. Morón también destacó que desde enero hasta septiembre se han producido un total de 1.726 sinestros, la mayoría leves. En todo el 2024 hubo 2.343, con 356 personas heridas, 21 de ellas graves y tres fallecidos. Asimismo, se ha registrado una disminución en el número de atropellos, pasando de los 99 de 2024 a los 86 de este año y también se han reducido ligeramente, de 144 a 130, los accidentes con patinetes.

Cerca de 1.600 estudiantes de 18 centros educativos participan este curso en el ‘Canvi de Marxa’. Ayer se llevó a cabo una de las sesiones en el Auditori Enric Granados. La iniciativa cuenta con el testimonio de víctimas de siniestros así como de policías, bomberos y sanitarios.