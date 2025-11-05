Premi Ciutat de Lleida para la investigación sobre malas hierbas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo de investigación de Malherbología y Ecología Vegetal de la Universitat de Lleida-Agrotecnio recibirá el Premi Internacional Ciutat de Lleida, que llega a su undécima edición tras seis años sin convocarse. El jurado, presidido por la periodista Rosa Maria Calaf y que este año se ha ampliado de seis a ocho miembros, ha decidido valorar el “gran trabajo en innovación y transferencia del conocimiento en el ámbito de la agronomía y la ecología vegetal que desarrolla el grupo de investigación, con más de 40 años de actividad en la UdL, y su prestigio internacional, que contribuye a hacer de Lleida un referente en investigación científica y con capacidad de atraer talento”.

El premio, una reproducción del Bronze d’Ascoli, se entregará en un acto institucional. La Paeria lo recupera con el objetivo de “dar visibilidad al talento local y promocionar la ciudad”. Para esta edición recibió 10 candidaturas propuestas por 14 personas y entidades en los ámbitos del emprendimiento, la divulgación, la investigación, los deportes, la creación artística y en tecnologías digitales, así como del derecho internacional humanitario, las artes escénicas y la educación.

Los estudios del grupo premiado, reconocido por la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), se centran en la biología y métodos de control de especies vegetales infectantes y su relevancia en el entorno agronómico, social y económico. El grupo, liderado por el catedrático Jordi Recasens, está formado por 6 doctores, 3 investigadores predoctorales, 4 estudiantes becarios y una técnica.