Crecen el número de bautizos, comuniones y bodas en Lleida en el 2024

El Obispado de Lleida ha experimentado un incremento en la administración de los sacramentos durante el 2024 con respecto al año anterior, llegando a un total de 1.073 celebraciones religiosas. Según los datos oficiales publicados por la diócesis, se han registrado 397 bautismos (39 más que en el 2023), 420 primeras comuniones (26 más) y 83 matrimonios (4 más), mientras que las confirmaciones han disminuido hasta las 173 (51 menos que el año anterior).

A pesar del aumento en el número de sacramentos administrados, la diócesis ha experimentado una ligera pérdida en su capital económico durante el ejercicio del 2024. Los ingresos totales ascendieron a poco más de 4 millones de euros, 31.700 euros menos que el año anterior. De esta cantidad, 699.075 euros provienen de los fieles, 2 millones del Fondo Común Interdiocesano, 156.378 de ingresos patrimoniales y 1,08 millones de subvenciones. En cuanto a los gastos, estas se equiparon con los ingresos, destinando 702.494 euros a acciones pastorales y asistenciales.

Tarea social y asistencial del Obispado

Un aspecto destacable de la actividad diocesana durante el 2024 ha sido la atención a personas en situación vulnerable, llegando a 14.695 personas en 14 centros diferentes. Entre los colectivos atendidos destacan a 7.108 usuarios en situación de pobreza, 4.192 personas mayores, enfermos crónicos y personas con discapacidad, así como 1.027 migrantes y refugiados. Además, 2.118 personas recibieron apoyo para la promoción del trabajo, mientras que Cáritas atendió a 12.009 personas gracias a la tarea de 652 voluntarios.

Educación y patrimonio cultural

El Obispado de Lleida gestiona actualmente una docena de centros educativos concertados que agrupan 9.650 alumnos y cuentan con 700 docentes, una cifra significativa que demuestra la confianza de miles de familias leridanas en la educación confesional. En el ámbito del patrimonio, la diócesis tiene a su cargo 18 bienes inmuebles de interés cultural y durante el 2024 desarrolló siete proyectos de construcción y rehabilitación. Con respecto a la actividad misionera, la diócesis contaba con dos misioneros en activo durante el año pasado.