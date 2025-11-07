Crecen el número de bautizos, comuniones y bodas en Lleida en el 2024
En cambio, las confirmaciones bajan. En total, se celebraron más de 1.000 actos cristianos según el obispado
El Obispado de Lleida ha experimentado un incremento en la administración de los sacramentos durante el 2024 con respecto al año anterior, llegando a un total de 1.073 celebraciones religiosas. Según los datos oficiales publicados por la diócesis, se han registrado 397 bautismos (39 más que en el 2023), 420 primeras comuniones (26 más) y 83 matrimonios (4 más), mientras que las confirmaciones han disminuido hasta las 173 (51 menos que el año anterior).
A pesar del aumento en el número de sacramentos administrados, la diócesis ha experimentado una ligera pérdida en su capital económico durante el ejercicio del 2024. Los ingresos totales ascendieron a poco más de 4 millones de euros, 31.700 euros menos que el año anterior. De esta cantidad, 699.075 euros provienen de los fieles, 2 millones del Fondo Común Interdiocesano, 156.378 de ingresos patrimoniales y 1,08 millones de subvenciones. En cuanto a los gastos, estas se equiparon con los ingresos, destinando 702.494 euros a acciones pastorales y asistenciales.
Tarea social y asistencial del Obispado
Un aspecto destacable de la actividad diocesana durante el 2024 ha sido la atención a personas en situación vulnerable, llegando a 14.695 personas en 14 centros diferentes. Entre los colectivos atendidos destacan a 7.108 usuarios en situación de pobreza, 4.192 personas mayores, enfermos crónicos y personas con discapacidad, así como 1.027 migrantes y refugiados. Además, 2.118 personas recibieron apoyo para la promoción del trabajo, mientras que Cáritas atendió a 12.009 personas gracias a la tarea de 652 voluntarios.
Educación y patrimonio cultural
El Obispado de Lleida gestiona actualmente una docena de centros educativos concertados que agrupan 9.650 alumnos y cuentan con 700 docentes, una cifra significativa que demuestra la confianza de miles de familias leridanas en la educación confesional. En el ámbito del patrimonio, la diócesis tiene a su cargo 18 bienes inmuebles de interés cultural y durante el 2024 desarrolló siete proyectos de construcción y rehabilitación. Con respecto a la actividad misionera, la diócesis contaba con dos misioneros en activo durante el año pasado.