Las asociaciones de vecinos buscan jóvenes para garantizar el relevo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVLL) debatió ayer cómo atraer a más jóvenes al tejido asociativo de la ciudad para garantizar su relevo generacional. “El movimiento vecinal es necesario y tiene cierto éxito porque resuelve conflictos, tiene credibilidad y es eficaz, pero necesitamos que haya relevo”, explicó el presidente de la FAVLL, Toni Baró, que participó en una jornada en la que se discutió “cómo nos tenemos que comunicar y dónde tenemos que ir a buscar a los jóvenes para que se comprometan con nosotros”. Citó como casos de éxito el de Anvar, un joven de 16 años que ayuda a la asociación de vecinos de Ciutat Jardí con las redes sociales, así como la reciente renovación de la junta de Mangraners.

El edil de Participación, Roberto Pino, explicó que, en general, las asociaciones tienen dificultades para sumar nuevos miembros jóvenes, por lo que “la Paeria reafirma su compromiso para ofrecer recursos, acompañamiento y estrategias que faciliten este proceso”. Asimismo, valoró que “Lleida tiene la gran suerte de disponer de un movimiento vecinal fuerte, comprometido e imprescindible”.

La ponente Núria Farré expuso las claves para impulsar la participación juvenil, y Blanca Lamolla y Neus Huguet presentaron las ideeas principales que deberán regir la campaña municipal para fomentar el relevo. “Debemos tener en cuenta a las personas jóvenes que se integran en entidades no formales, y debemos intentar conectar con las personas recién llegadas que tienen sus propias organizaciones”, consideró Baró. “Tenemos que facilitar un buen acompañamiento a los jóvenes, ya que el trabajo de las asociaciones es farragoso y cuesta conseguir resultados”, añadió.