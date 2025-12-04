Arde una isla de contenedores en Lleida y quedan afectados tres coches y una furgoneta

Publicado por segre Imágenes: Amado Forrolla Creado: Actualizado:

Los Bombers han trabajado durante la madrugada de este jueves en un incendio que ha calcinado una isla de contenedores en la calle la Rioja de Lleida, en el barrio de la Mariola. Han recibido el aviso a las 01.42 horas y la radiación del fuego ha dañado tres turismos y una furgoneta que estaban estacionados cerca de los contenedores.

Coches afectados por el incendio en una isla de contenedores en el barrio de la Mariola de Lleida.Amado Forrolla

Hace una semana los Bombers registraron cuatro servicios por fuegos en contenedores en Lleida en justo dos horas de diferencia. Fue la noche del 26 de noviembre. El primer incendio se declaró a las 21.06 horas delante de el colegio Santa Maria de Gardeny. Posteriormente, a las 22.29 horas hubo el segundo en la calle Maragall, a la altura del número 38. El siguiente se produjo a las 22.43 horas en el número 35 de la calle Bonaire, donde un árbol también se quemó. Finalmente, a las 22.57 horas se registró el cuarto en la calle Camp de Mart, causando daños en un vehículo estacionado. En la extinción también colaboró la Guardia Urbana, que sospecha que podrían haber sido obra de un pirómano.