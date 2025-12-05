Colas para acceder a un nuevo mercadillo de ropa vintage de Lleida

Desde hoy y hasta el domingo, un local al lado del Hotel Cenit acoge este mercado, que ya se ha celebrado en varias ciudades españolas.

Decenas de personas, muchas de ellas jóvenes, hacían cola este viernes minutos antes de la apertura de puertas del mercado de ropa 'vintage', tanto deportiva como casual, organizado por Jaleo Village. Desde hoy y hasta el domingo, el Hotel Zenit acoge este mercado, que ya se ha celebrado en varias ciudades españolas.

Según los organizadores, habrá ropa a 10 euros. El mercado abre de 10 a 21 horas.