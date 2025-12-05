SEGRE

Colas para acceder a un nuevo mercadillo de ropa vintage de Lleida

SEGRE REDACCIÓ
Decenas de personas, muchas de ellas jóvenes, hacían cola este viernes minutos antes de la apertura de puertas del mercado de ropa 'vintage', tanto deportiva como casual, organizado por Jaleo Village. Desde hoy y hasta el domingo, el Hotel Zenit acoge este mercado, que ya se ha celebrado en varias ciudades españolas.

Según los organizadores, habrá ropa a 10 euros. El mercado abre de 10 a 21 horas.

